«Трактор» обыграл «Амур»

«Трактор» одержал волевую победу над «Амуром», отыгравшись со счёта 1:4
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и челябинским «Трактором». Результативная встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.
К 31-й минуте матча счёт был 4:1 в пользу «Амура» — голы за хабаровскую команду забили Иван Мищенко, Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков и Ярослав Лихачёв. У «Трактора» отличился Егор Коршков. Затем челябинская команда забросила четыре шайбы подряд — отличились Виталий Кравцов, Максим Джиошлвили, Александр Кадейкин и Александр Рыков. В середине третьего периода Лихачёв оформил дубль и сравнял счёт. За полторы минуты до конца третьего периода победу «Трактору» принёс точный бросок Михаила Григоренко.