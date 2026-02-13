«Трактор» одолел в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

© ХК "Трактор"

На 10-й минуте первого периода Михаил Григоренко открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Василий Глотов удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте второго периода Степан Горбунов сделал счёт 3:0. В начале третьего периода Вячеслав Основин забросил шайбу в составе «Адмирала». На последней минуте периода Павел Шэн сократил отставание хозяев до минимума.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет на своём льду «Амур» 16 февраля. «Трактор» 15 февраля сыграет с «Авангардом» в Омске.