СКА одержал пятую победу подряд, всухую обыграв «Салават Юлаев»
Сегодня, 16 февраля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:0.
На третьей минуте защитник СКА Андрей Педан забил первый гол. На 16-й минуте защитник Егор Зеленов удвоил преимущество армейцев. На 50-й минуте нападающий Николай Голдобин забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 53-й минуте форвард Марат Хайруллин забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд, а уфимский клуб прервал победную серию из шести матчей.
Команда Игоря Ларионова в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провела 55 игр, в которых набрала 64 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 60 очками после 55 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.
