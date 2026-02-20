$76.7590.28

«Металлург» обыграл «Амур» в домашнем матче

Чемпионат.com

Сегодня, 20 февраля, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 3:1.

«Металлург» обыграл «Амур» в домашнем матче
© РИА Новости

На третьей минуте защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил первый гол. На пятой минуте нападающий «Амура» Олег Ли сравнял счёт. На седьмой минуте форвард Сергей Толчинский вывел магнитогорцев вперёд. На 40-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота хабаровчан и установил окончательный счёт — 3:1.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 56 матчей, в которых набрал 91 очко, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 49 очками после 58 встреч располагается на девятой строчке Востока.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости