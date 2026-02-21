Нападающий «Спартака» Иван Морозов дисквалифицирован на три матча КХЛ

Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов получил дисквалификацию на три матча, сообщает пресс‑служба КХЛ.

Хоккеист был удален до конца матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:2) за толчок клюшкой в лицо нападающего нижнекамцев Булата Шафигуллина в конце третьего периода.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.

Морозову 25 лет, в текущем сезоне форвард провел за «Спартак» 36 матчей, в которых набрал 24 очка (9+15).

