«Металлург» одержал волевую победу в домашнем матче с «Адмиралом»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

На 34-й минуте «Адмирал» повёл со счётом 3:1 — голами в составе дельневосточного клуба отметились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук, за «Металлург» гол забил Роман Канцеров. Магнитогорскому клубу удалось сравнять счёт на 49-й минуте — голы забили Робин Пресс и Сергей Толчинский. В овертайме победу одержали хозяева благодаря заброшенной шайбе Сергея Толчинского, оформившего дубль.