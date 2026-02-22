«Северсталь» в овертайме обыграла «Барыс» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над казахстанским «Барысом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Пресс-служба "Северстали"

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Данил Аймурзин, еще одну шайбу забросил Кирилл Танков. У проигравших отличились Всеволод Логвин и Мэйсон Морелли.

«Северсталь» набрала 78 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Барыс» (47 очков) идет 10‑м на Востоке.

В следующем матче череповчане 24 февраля сыграют на выезде с магнитогорским «Металлургом», «Барыс» 28 февраля встретится в Москве со «Спартаком».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.