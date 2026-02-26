Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит игру с «Трактором»

Сегодня, 26 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе уфимского клуба отсутствует нападающий Евгений Кузнецов, который в прошлом матче с родным «Трактором» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Состав «Салавата Юлаева»:

© ХК «Салават Юлаев»

Состав «Трактора»:

© ХК «Трактор»

Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Кузнецова пять шайб и 18 результативных передач в 27 играх.