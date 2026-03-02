Комментатор Батрак оценил игру «Динамо» в КХЛ

Хоккейный комментатор Артём Батрак оценил игру московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

© ХК «Динамо»

«Я думал об этом долго. И ответа у меня нет. Я не понимаю, как у команды, которая не играла вообще, сейчас всё идёт. Если бы меня попросили охарактеризовать «Динамо», то я бы сказал, что они играют как команда, которая ничего не даёт сделать сопернику. «Динамо» сейчас очень хорошо играет» - рассказал Батрак.

В февраля нынешнего года московское «Динамо» одержало шесть побед в восьми матчах. 26 февраля столичный клуб на выезде одержал разгромную победу над СКА со счётом 4:1 Эта победа обеспечила «Динамо» выход в плей-офф КХЛ – клуб гарантировал участие в Кубке Гагарина. 1 марта бело-голубые дома победили лидера Восточной конференции магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает шестое место с 72 очками на своём счету. Лидером конференции является ярославский «Локомотив».

4 марта «Динамо» дома будет играть против екатеринбургского «Автомобилиста». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.