СКА разгромил «Барыс»

Петербургский СКА на домашнем льду разгромил казахстанский «Барыс» (7:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

© ska.ru

Матч начался с атаки «Барыса», отмечает официальный сайт армейцев. Казахстанская команда на старте больше владела шайбой в чужой зоне, создав несколько интересных моментов. Армейцы первый бросок в створ нанесли только на шестой минуте, однако кистевой от Матвея Полякова промежуточно был самым опасным в игре.

Пользуясь скоростными атаками, петербуржцы постепенно перехватили инициативу, и Михаил Воробьёв открыл счет, обыграв вратаря. Практически сразу команды перешли на игру в формате «четыре на четыре» – Маркус Филлипс и Адиль Бекетаев потолкались у скамейки СКА и получили по две минуты за грубость. Чуть больше свободного льда помогло армейцам захватить преимущество в счете: Сергей Плотников (на снимке) в касание замкнул поперечную передачу. Хорошие моменты были и у Рокко Гримальди, замыкал передачу на «пятаке» Сергей Сапего. «Барыс» ответил агрессивным большинством и ударной концовкой периода, но Плешков не позволил гостям отыграть хотя бы один гол.

Второй период команды тоже начали активно. СКА перешел на позиционные атаки, и в одной из них удачно подключился к атаке Егор Савиков. «Барыс» после третьей пропущенной шайбы сменил вратаря и вполне мог забить один или даже два гола, но Плешков спасал и после бросков с дистанции, и во время выходов один в ноль. Полевые хоккеисты поддержали своего вратаря и довели счет до крупного.

В третьем периоде «Барыс» получил возможность отыграть хотя бы одну шайбу, заработав большинство сразу после меньшинства, но момент создали хоккеисты СКА – Никита Недопёкин убежал один в ноль и лишь в последний момент дал защитнику гостей себя обокрасть. Игра уже начала успокаиваться, когда СКА выдал мощный отрезок в несколько минут. Сначала Матвей Короткий бросил в штангу, а затем Плотников оформил хет-трик, а отдававший ему очередную передачу Николай Голдобин – ассистентский покер. Точку в матче поставил Короткий, замкнув поперечную передачу броском в пустой угол. СКА во второй раз в сезоне «всухую» крупно обыграл «Барыс», завершив победой большую домашнюю серию.