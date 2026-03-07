НХЛ дисквалифицировала Малкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина на пять матчей. Об этом сообщается на сайте турнира.

© Lenta.ru

В ночь на 6 марта в матче с «Баффало Сейбрс» россиянин ударил клюшкой по лицу защитника команды соперника Расмуса Далина. Малкин был удален до конца встречи, завершившейся поражением «Питтсбурга» со счетом 1:5. Из-за этого позднее форвард получил дисквалификацию.

После 61 матча регулярного чемпионата нынешнего сезона в активе «Питтсбурга» 75 очков, команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ. 39-летний Малкин принял участие в 46 матчах, в которых отметился 13 шайбами и 34 результативными передачами.

В ноябре прошлого года Малкин установил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторс» в Стокгольме. Хоккеист стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, отличившимся в матче чемпионата за пределами Северной Америки. На момент обновления рекорда Малкину было 39 лет и 107 дней.