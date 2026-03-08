«Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев в серии буллитов — 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Металлурга» забили Александр Петунин и Руслан Исхаков, у «Трактора» отличились Василий Глотов и Егор Коршков. Автором победного буллита стал Сергей Толчинский.

«Металлург» набрал 99 очков и занимает первое место в Восточной конференции, «Трактор» (66 очков) идет шестым на Востоке.

В следующем матче «Металлург» 11 марта сыграет на выезде против уфимского «Салавата Юлаева», «Трактор» 10 матча проведет гостевой матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петунин, 28:34. Исхаков, 34:51. — Глотов, 0:27. Коршков, 13:51.

Победный буллит: Толчинский