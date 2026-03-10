ЦСКА обыграл «Сочи» в домашнем матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Виталий Абрамов и Денис Гурьянов, у гостей отличился Кэмерон Ли.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА (78 очков) занимает четвертое место, «Сочи» (44) располагается на последней, 11‑й позиции.

Команды вновь встретятся 11 марта, игра пройдет в Сочи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «ХК Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Абрамов, 29:56. Гурьянов, 55:34. — Ли, 49:02 (мен.).