«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче Фонбет Чемпионате КХЛ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин. Две результативные передачи отдал Степан Фальковский.

«Ак Барс» выиграл третий матч подряд, татарстанская команда с 90 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сочи» уступил в четвертой игре кряду, южане (44 очка) идут 11‑ми на Западе.

В следующем матче «Ак Барс» 16 марта сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью», а «Сочи» 15 марта примет хабаровский «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «ХК Сочи» (Сочи) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Тодд, 11:27. Яшкин, 16:41.