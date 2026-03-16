«Адмирал» одержал крупную победу над «Барысом»

Сегодня, 16 марта, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 6:2.

На пятой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забросил первую шайбу. На 17-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Никита Ефремов вывел дальневосточников вперёд. На 29-й минуте нападающий Никита Сошников забил третий гол в ворота астанчан. На 47-й минуте Олсон забросил четвёртую шайбу гостей, оформив дубль.

На 53-й минуте форвард Егор Чезганов укрепил преимущество «Адмирала». На 54-й минуте нападающий Алихан Асетов сократил отставание хозяев. На последней минуте форвард Дмитрий Тимашов забил пятый гол в ворота «Барыса» и установил окончательный счёт — 6:2.