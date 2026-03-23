«Торпедо» обыграло «Северсталь» в первом матче серии плей‑офф КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло череповецкую «Северсталь» в первом матче 1/8 финала плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в понедельник в Череповце и завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей.

В составе «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, Никита Шавин, Егор Виноградов и Андрей Белевич. У «Северстали» шайбу забросил Адам Лишка.

Серия продлится до четырех побед. Следующий матч команды проведут 25 марта в Череповце.

Прямые трансляции матчей плей‑офф КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Плей-офф

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Лишка, 56:55. — Фирстов, 28:24. Шавин, 33:15. Виноградов, 43:19. Белевич, 59:37.