"Авангард" вышел вперед в серии против "Нефтехимика"

Хоккеисты омского "Авангарда" в Нижнекамске обыграли "Нефтехимик" и повели в серии 2-1.

© Российская Газета

Третий матч серии между этими командами прошел на домашней арене "Нефтехимика". Зрители увидели много борьбы в первом периоде, но до заброшенных шайб дело не дошло.

Не смогли команды отличиться и во втором периоде. А в начале третьей двадцатиминутке хозяевам удалось провести результативную атаку, точку в которой поставил Лука Профака. Но удержать победный счет "Нефтехимику" не удалось. На 52-й минуте Дмитрий Рашевский реализовал большинство, а через четыре минуты наброс на ворота хозяев привел к дублю игрока "Авангарда" - 2:1.

Счет в серии стал 2-1 в пользу омичей, четвертый матч пройдет в Нижнекамске в понедельник.