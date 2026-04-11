«Тампа» одержала волевую победу над «Бостоном» в матче НХЛ

«Тампа» в гостях обыграла «Бостон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в составе «Брюинз» открыл Морган Гики, хоккеисты «Лайтнинг» в третьем периоде сумели вырвать победу благодаря голам Брэндона Хейгела и Эмиля Лиллеберга на отметке 58:25.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков, форвард Никита Кучеров не отметился набранными очками.

«Бостон» не сумел досрочно обеспечить себе выход в плей‑офф, команда с 96 очками занимает первый из двух слотов wild card в Восточной конференции. «Тампа» (104) идет третьей в Атлантическом дивизионе и 4‑й на Востоке.

В другой встрече «Оттава» на выезде с сухим счетом (3:0) обыграла «Нью‑Йорк Айлендерс», автором шайб стали Ридли Грейг, Джейк Сандерсон и Майк Амадио. «Сенаторз» могут выйти в плей‑офф, если позднее в субботу «Детройт» проиграет в своем матче «Нью‑Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Гики, 30:47. — Хейгел, 46:37. Лиллеберг, 58:25.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Грейг, 13:06 (мен.). Сандерсон, 52:36 (бол.). Амадио, 57:29.