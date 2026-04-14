Овечкин прилетит в Москву в мае

Как стало известно «Матч ТВ», капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приедет в Россию в мае.
40‑летний Овечкин в этом сезоне НХЛ провел 81 матч, в котором набрал 63 (32+31) очка при показателе полезности «-4». «Вашингтон» не вышел в плей‑офф.
— Александр приедет в Россию только в мае. Впереди у него еще один матч регулярного чемпионата, который состоится в Коламбусе. После этого в «Кэпиталз» подведут итоги сезона, пройдет пресс‑конференция. Также Александр должен пройти полный медосмотр. Надо еще собрать вещи, детям нужно доучиться. У него же семья. Только после этого Ови полетит в Москву, — сообщил источник из близкого круга хоккеиста в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».