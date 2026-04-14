Овечкин прилетит в Москву в мае

Как стало известно «Матч ТВ», капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приедет в Россию в мае.

© Washington Capitals

40‑летний Овечкин в этом сезоне НХЛ провел 81 матч, в котором набрал 63 (32+31) очка при показателе полезности «-4». «Вашингтон» не вышел в плей‑офф.