«Уфа, спасибо!» Евгений Кузнецов поблагодарил болельщиков «Салавата Юлаева»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов поблагодарил болельщиков уфимского клуба за поддержку. «Салават Юлаев» завершил сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива» со счётом 0-4 в серии.
«Уфа, спасибо! Не знаю, что будет дальше, но я рад быть с вами и быть частью этой команды», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.
Кузнецов получил травму в третьем матче серии с «Локомотивом». Форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии Кузнецов участия не принимал. За 26 матчей в составе уфимского клуба с учётом плей-офф Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.