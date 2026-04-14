ХК ЦСКА одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф с «Авангардом»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. Счёт в серии — 3-1 в пользу «ястребов».

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передач Джереми Роя и Ивана Дроздова. «Авангард» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Марселя Ибрагимова с передач Максима Лажуа и Майкла Маклауда. Армейцы вновь вышли вперёд в счёте на 37-й минуте — отличился Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Виталий Абрамов. В середине третьего периода Прохор Полтапов забросил третью шайбу ЦСКА.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.

* если потребуется