Гретцки пригласили в Россию

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг пригласил легенду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки в Россию. Его слова приводит Sport24.

Ротенберг отметил давнюю историю визитов Гретцки: он приезжал в СССР, гулял по Москве с Владиславом Третьяком, а позже играл в хоккей с ним в Минске.

«Мы всегда ждем его в России», — заявил он.

По мнению Ротенберга, Гретцки в общении — очень позитивный человек, любящий хоккей. Он подчеркнул, что благодарен судьбе за возможность с ним общаться.

Гретцки четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и является рекордсменом по числу заброшенных шайб в НХЛ с учетом плей-офф (1016). Россиянин Александр Овечкин отстает от канадца на десять шайб.