«Эдмонтон» проиграл «Анахайму» в матче Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» уступил «Анахайм Дакс» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:4 в пользу «Уток». У «Анахайма» дубли оформили Каттер Готье и Райан Полинг, по одной шайбе забросили Джэйкоб Труба и Александр Киллорн. У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Коннор Мёрфи, Зак Хаймен и Джошуа Самански.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отдал голевой пас, оформив третье (0+3) очко в двух матчах текущего плей‑офф.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1. Далее команды сыграют два матча в Анахайме — 24 и 26 апреля.

НХЛ. Плей-офф

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)

Голы: Драйзайтль, 8:58. Мёрфи, 31:46. Хаймен, 37:48. Самански, 53:49. — Готье, 12:48 (бол.), 55:08. Труба, 22:44. Киллорн, 25:35 (бол.). Полинг, 35:50 (мен.), 58:50.