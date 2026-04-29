«Торпедо» продлило контракт с нападающим

«Торпедо» продлило контракт с Гараевым на год

«Торпедо» объявило о продлении контракта с Амиром Гараевым. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на год.

25-летний форвард перешел в нижегородскую команду по ходу текущего сезона. В FONBET чемпионате КХЛ он набрал 11 (5+6) очков в 26 играх за клуб, в плей-офф – 1+3 в 8 матчах.

«Продление контракта с Амиром – результат его честной терпеливой работы. У него есть все необходимые человеческие и профессиональные качества, чтобы дальше продолжать расти и прогрессировать вместе с командой», – заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.
