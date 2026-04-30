«Питтсбург» Малкина вылетел из Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

© Газета.Ru

В ночь на 30 апреля состоялся шестой матч серии, и «пингвины» проиграли со счетом 0:1. В основное время команды не смогли забить, а победный гол в овертайме оформил Кэмерон Йорк с передачи россиянина Матвея Мичкова.

«Филадельфия» выиграла серию с результатом 4-2.

В составе «Пингвинз» выступает российский хоккеист Евгений Малкин. Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.