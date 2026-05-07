ХК «Авангард» не может покинуть Ярославль

Хоккеисты и тренерский штаб омского хоккейного клуба «Авангард» не могут вылететь из Ярославля, так как аэропорт закрыт для авиасообщения.

В среду «Авангард» на выезде проиграл «Локомотиву» во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей‑офф КХЛ со счётом 3:4. Омская команда уступила в серии третьего раунда и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

— Когда «ястребы» отправятся в Омск — мы сразу сообщим, — говорится в сообщении «Авангарда».

