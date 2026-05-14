«Эдмонтон» уволил Кноблауха с поста главного тренера (TSN)

«Эдмонтон» уволил Криса Кноблауха с поста главного тренера, сообщает инсайдер TSN Райан Ришауг.

«Эдмонтон» уволил главного тренера
В этом сезоне «Ойлерс» проиграли «Анахайму» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате клуб занял 5-е место в таблице Западной конференции.

В 2024 и 2025 годах «Эдмонтон» играл в финале Кубка Стэнли, где уступал «Флориде».

Кноблаух возглавлял «Ойлерс» с сезона-2023/24.

