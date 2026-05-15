Сборная Финляндии одержала победу над Германией в первом матче ЧМ-2026

Сегодня, 15 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.

На девятой минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль забил первый гол. На 44-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финской команды. На 49-й минуте нападающий Штефан Лойбль сократил отставание сборной Германии. На 56-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финнов, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Финляндия и Германия выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Швейцарии и США.