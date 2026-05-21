Тренер «Сочи»: сменить Тардифа может только Буре

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru назвал специалиста из России, который мог бы сменить Люка Тардифа на посту президента ИИХФ.

«Сменить Тардифа может только Буре. Естественно, знания хоккея, нашей лиги, НХЛ, ему помогут. Буре сможет выстроить международные турниры. Он точно знает, какие турниры будут полезными, а какие менее полезными. Я говорю про Кубок мира и остальные, а это очень важно. Я считаю Павла Буре, достойная кандидатура с именем. Но не уверен, что в реалиях сегодняшнего времени российского функционера могут одобрить», - сказал Рыбин корреспонденту Vprognoze.ru.

Ранее глава ИИХФ Тардиф сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Новые выборы главы организации должны пройти в сентябре 2026 года.