Словакия одержала крупную победу над сборной Дании на ЧМ-2026

Сегодня, 21 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:1.

На 10-й минуте нападающий сборной Словакии Мартин Хромьяк забил первый гол. На 21-й минуте форвард Адам Лишка удвоил преимущество словаков. На 27-й минуте нападающий Оливер Окульяр забросил третью шайбу словацкой команды. На 42-й минуте форвард Миккель Огор сократил отставание сборной Дании. На 44-й минуте нападающий Мартин Поспишил вернул Словакии былое преимущество. На 54-й минуте форвард Себастьян Чедерле забил пятый гол словаков, установив окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Дания и Словакия выступают в группе B с командами Словении, Италии, Швеции, Чехии Канады и Норвегии.