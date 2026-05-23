Сборная Германии одержала крупную победу над Австрией на ЧМ-2026

Сегодня, 23 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:2.

На 23-й минуте нападающий сборной Австрии Леон Валлнер забил первый гол. На 24-й минуте форвард команды Германии Лукас Райхель сравнял счёт. На 34-й минуте нападающий Джош Самански вывел немцев вперёд. На 45-й минуте Райхель забросил третью шайбу немецкой сборной, оформив дубль.

На 49-й минуте форвард Мануэль Видерер забил четвёртый гол Германии. Спустя 34 секунды нападающий Винценц Рорер сократил отставание австрийцев. На 52-й минуте Райхель вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 55-й минуте форвард Александер Эль забросил шестую шайбу немецкой команды, установив окончательный счёт — 6:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Австрия и Германия выступают в группе А с командами США, Латвии, Финляндии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии.