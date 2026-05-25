"Вегас" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Колорадо"

"Вегас" дома со счетом 5:3 обыграл "Колорадо" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (21-я минута), Вильям Карлссон (25), Киган Колесар (33), Томаш Гертл (49), Бретт Хауден (60). У "Колорадо" отличились Габриэль Ландескуг (4), Назем Кадри (8), Джек Друри (14).

Российские нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями. Очков в матче также не набрал форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин.

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая игра противостояния состоится в ночь на 27 мая по московскому времени на домашней арене "Вегаса".

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Тихоокеанского дивизиона. В первом раунде команда обыграла "Юту" (4-2 в серии), а затем одолела "Анахайм" (4-2). "Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата, в первом раунде клуб выиграл у "Лос-Анджелеса" (4-0 в серии), а далее оказался сильнее "Миннесоты" (4-1).

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась "Флорида", которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.