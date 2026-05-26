Норвегия одержала пятую победу на ЧМ по хоккею

Норвегия одержала победу над Данией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2026 года со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тинус Люк Коблар (дубль), Андреас Мартинсен и Микаэль Брандсегг-Нюгор. У датчан отличились Йоахим Блихфельд (дубль) и Патрик Русселль.

Сборная Норвегии поднялась на второе место в группе B с 15 очками. Для команды это уже пятая победа на турнире при двух поражениях. Дания набрала 6 баллов и гарантированно завершила выступление на турнире.

За последнюю путёвку в плей-офф из группы B в очном противостоянии сразятся сборные Словакии (11 очков) и Швеции (9).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года.