«Авангард» объявил об уходе трех хоккеистов

Нападающие Иван Игумнов и Кирилл Пилипенко, а также защитник Вячеслав Войнов покинули «Авангард» в связи истечением срока контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Спасибо за каждый матч в форме «ястребов», за самоотверженность и готовность сделать всё для команды. Желаем удачи в продолжении карьеры, а Ване Игумнову отдельно скорейшего восстановления и возвращения на лёд. P.S. С другими игроками, чьи договоры истекают 31 мая, продолжаются переговоры", — говорится в сообщении «Авангарда».

29-летний Игумнов выступал за омский клуб с сезона-2023/2024. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 65 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков. В плей-офф на его счету две игры. 29-летний Пилипенко пополнил состав «Авангарда» по ходу сезона-2025/2026. В прошедшей регулярке он провёл 34 матча за «Северсталь» и омскую команду, заработав 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету четыре игры. 36-летний Войнов сыграл 54 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф он провёл 11 игр.