«Сибирь» подписала контракт с защитником

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с 30-летним защитником Иваном Мищенко, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Воспитанник омского хоккея в прошлом сезоне сыграл 65 матчей за «Амур», забросил шесть шайб и отдал 19 передач. Иван дебютировал в КХЛ 1 сентября 2017 года, сыграв за «Адмирал».

Всего на счету опытного защитника 500 матчей в лиге за «Адмирал», «Сочи», СКА, «Барыс» и «Амур», 34 заброшенные шайбы и 96 результативных передач.

В прошлом сезоне новосибирская «Сибирь» смогла пробиться в плей-офф, хотя находилась на последнем месте Восточной конференции в середине регулярки. В плей-офф новосибирцы уступили «Металлургу» со счётом 1-4 в первом раунде.