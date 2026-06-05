"Каролина" сравняла счет в финале Кубка Стэнли

Голевая передача Андрея Свечникова помогла "Каролине" выиграть второй матч финальной серии у "Вегаса" - 4:3 в овертайме.

Второй матч финальной серии плей-офф НХЛ между "Каролиной" и "Вегасом" завершился драматичной победой хозяев льда. "Ураганы" сумели отыграться со счета 0:2 и одержать волевую победу в овертайме.

Игра началась с уверенного старта "Вегаса", который к 28-й минуте вел со счетом 2:0 благодаря дублю Бретта Хаудена. В комбинации со вторым голом результативным пасом отметился Иван Барбашев. Однако "Каролина" не сдалась. Шайбы Логана Станковена и Марка Янковски в течение двух минут перевернули ход встречи.

В третьем периоде арбитры отменили гол Ивана Барбашева из-за офсайда. Главный тренер "Вегаса" Джон Торторелла взял запрос на видеопросмотр, который не был удовлетворен. Гости были наказаны удалением, которое реализовал Джордан Стаал. В этом голе результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников. Марк Стоун в концовке основного времени смог перевести игру в овертайм.

В дополнительное время точку в матче поставил Сет Джарвис, принеся своей команде победу.

Счет в серии стал равным - 1-1. Следующий матч пройдет на домашнем льду "Вегаса" в ночь на 7 июня по московскому времени.