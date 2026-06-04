Канадский нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Новое соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ремпал выступает за «Салават Юлаев» с 2024 года. В первом своём сезоне за клуб канадский форвард набрал 61 (31+30) очко и стал четвёртым в списке лучших бомбардиров. Также у Ремпала 21 (8+13) очко в 19 играх плей-офф – лучший показатель в розыгрыше Кубка Гагарина-2025 и повторение рекорда «Салавата Юлаева». Вместе с командой Шелдон Ремпал стал бронзовым призёром КХЛ.

30-летний Ремпал провёл в КХЛ 135 матчей, где набрал 136 (57+79) очков с показателем полезности «+15».