Нападающий покинул «Адмирал»

Нападающий Аркадий Шестаков покинул «Адмирал»
Казахстанский нападающий Аркадий Шестаков покинул «Адмирал», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Форвард провёл во Владивостоке последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 13 (7+6) очков в 64 матчах. Всего за карьеру в КХЛ он заработал 114 (59+55) баллов в 419 матчах. С 2019 по 2024 годы воспитанник Усть-Каменогорска выступал за астанинский «Барыс».
В прошедшем сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярку на 11-м месте Восточной конференции.
Ранее «Адмирал» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027. Главным тренером остался Олег Браташ, возглавивший команду в середине прошлого сезона.
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Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»