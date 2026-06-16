Нападающий покинул «Адмирал»

Казахстанский нападающий Аркадий Шестаков покинул «Адмирал», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Форвард провёл во Владивостоке последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 13 (7+6) очков в 64 матчах. Всего за карьеру в КХЛ он заработал 114 (59+55) баллов в 419 матчах. С 2019 по 2024 годы воспитанник Усть-Каменогорска выступал за астанинский «Барыс».

В прошедшем сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярку на 11-м месте Восточной конференции.

Ранее «Адмирал» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027. Главным тренером остался Олег Браташ, возглавивший команду в середине прошлого сезона.