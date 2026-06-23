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Нападающий Александр Петунин покинул «Металлург»

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Нападающий Александр Петунин покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Нападающий покинул «Металлург»
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Форвард пополнил состав команды в сентябре 2023 года в рамках обмена с «Северсталью». В составе «Металлурга» 29-летний нападающий провёл 219 встреч, набрал 113 (48+65) очков, а также стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в 2024-м и завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2025/2026.

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Всего в Континентальной хоккейной лиге Петунин провёл 507 матчей, в которых забросил 106 шайб и отдал 136 результативных передач.

Ранее «Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко.

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