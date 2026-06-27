Объявлен топ-10 первого рануда драфта НХЛ
В ночь с 26 на 27 июня проходит первый раунд драфта НХЛ, уже стали известны первые 10 выбранных игроков.
Так, под первым общим номером драфта был выбран нападающий Гэвин Маккенна канадским «Торонто Мэйпл Лифс». Под вторым номером оказался Ивар Стенберг, выбранный «Сан-Хосе Шаркс». Третьим был выбран сын нового главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Калеб Малхотра.
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Топ-10 первого раунда драфта НХЛ выглядит так:
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