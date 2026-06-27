Объявлен топ-10 первого рануда драфта НХЛ

В ночь с 26 на 27 июня проходит первый раунд драфта НХЛ, уже стали известны первые 10 выбранных игроков.

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Так, под первым общим номером драфта был выбран нападающий Гэвин Маккенна канадским «Торонто Мэйпл Лифс». Под вторым номером оказался Ивар Стенберг, выбранный «Сан-Хосе Шаркс». Третьим был выбран сын нового главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Калеб Малхотра.

Топ-10 первого раунда драфта НХЛ выглядит так: