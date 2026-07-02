«Северсталь» обменяла игрока в СКА

Пресс-служба «Северстали» сообщила о совершённом обмене хоккеистами с санкт-петербургским клубом СКА. Так, в результате обмена состав «Северстали» пополнили нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на два года — до конца сезона 2027/2028. В СКА перешёл нападающий Данил Аймурзин. Со стороны санкт-петербургского клуба «Северсталь» также получит денежную компенсацию.

«Благодарим Данила за яркую игру, самоотдачу и вклад в успехи команды. Желаем удачи и новых достижений в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Северстали», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.