«Трактор» объявил о продлении контракта с защитником

«Трактор» сообщил о продлении контракта с защитником Федосеевым
Пресс-служба челябинского «Трактора» сообщила, что клуб продлил контракт с защитником Ярославом Федосеевым. Новое двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.
«Защитник продлил двустороннее соглашение с «Трактором» до конца сезона-2027/2028. Ярослав Федосеев родился 5 ноября 2007 года в Челябинске. Игрок обороны дебютировал в КХЛ в прошлом чемпионате в матче с «Автомобилистом». Через три дня Федосеев забросил шайбу в ворота «Барыса», став самым молодым автором гола среди защитников «Трактора» в истории Лиги. Также Федосеев провел 30 матчей за «Челмет» в ВХЛ и набрал 6 (1+5) очков», — сказано в сообщении пресс-службы «Трактора».
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