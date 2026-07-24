«Может играть с Макдэвидом». Эксперт НХЛ объяснил, почему Тарасенко подходит «Эдмонтону»
Известный североамериканский эксперт Майк Джонсон высказался о будущем российского форварда Владимира Тарасенко, продолжающего оставаться свободным агентом в НХЛ, заявив, что он мог бы подойти «Эдмонтон Ойлерз».
«Я бы сказал, что он победитель, забрасывает много шайб, хорошо играл в прошлом сезоне. Что насчёт «Эдмонтон Ойлерз»? Он играет за хорошие команды, за те, что претендуют на Кубок Стэнли, он может реализовывать моменты, у него есть опыт игры с другими выдающимися хоккеистами. Вы добавляете его в «Эдмонтон», он не претендует на большие деньги, так как те, кто остались на рынке к середине июля, таких не получают, и он может играть с Макдэвидом, может играть с Драйзайтлем, может меняться местами с Ньюджент-Хопкинсом, если вам нужен забивающий вингер. В прошлом сезоне он забил 23 гола и набрал 47 очков, что было бы прекрасной результативностью в «Эдмонтоне». И тот факт, что это та команда, что хочет не просто хорошо играть в регулярном сезоне, но и рассчитывает далеко пройти в плей-офф, с вниманием Майка Бэбкока к деталям системы, это может помочь самому игроку. С возрастом скорость уже не та, что раньше, но грамотная система игры позволяет скрыть этот недостаток или слабые места в обороне. Так что это может стать отличным решением», — сказал Джонсон в эфире шоу NHL Tonight.
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