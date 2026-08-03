Экс-игрок НХЛ: «Рейнджерс» интересовались переходом Макдэвида

Бывший форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Майкл Рапп считает, что клуб из Нью-Йорка интересовался нападающим Коннором Макдэвидом.

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» осенью 2025-го продлил контракт до 30 июня 2028-го.

«Прошлым летом Крис Друри и руководство «Рейнджерс» пытались занять выгодную позицию, чтобы заполучить известных игроков. Думаю, они пристально следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне». Вероятно, план по реализации чего-то масштабного есть. Просто до сих пор он не осуществился», — цитирует Раппа Sportskeeda.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года и за это время дважды выходил с командой в финал Кубка Стэнли.