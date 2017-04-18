Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле

Нурмагомедов и Лобов подрались в нью-йоркском отеле

Бойца встретились в гостинице, в которой обоим были предоставлены номера на время проведения турнира UFC 223.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как Нурмагомедов подходит к Лобову, призывает его больше «не говорить его имя» и спрашивает, хорошо ли соотечественник его понял. Затем Нурмагомедов просит Лобова повторить то, что он говорил ранее, но на этот раз «в лицо».

«Ты говорил, что я ссыкун?» — спросил Нурмагомедов, хлопнув «соперника» по шее.

Лобов ответил, что не говорил подобного, после чего молодых людей развели наблюдавшие за стычкой люди.

Как отмечает издание, в 2017 году Артем Лобов публично назвал Нурмагомедова «ссыкуном», так как тот несколько раз отменял свои бои.

В понедельник стало известно, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится из-за травмы последнего. Ранее поединок между ними отменялся трижды из-за травм и недомоганий обоих спортсменов.