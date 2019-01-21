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Бойца UFC обокрали во время боя 

Рамблер + ещё 20 3 часа назад
Фото: Frank Franklin II / AP
Американский боец UFC Грегор Гиллеспи рассказал в Instagram, что во время боя у него и у его тренера украли спортивные сумки.
Кража была совершена на турнире UFC Fight Night 143, который проходил 19 января в Нью-Йорке.
«Обращаюсь к тому, кто украл спортивные сумки. Не могли бы вы просто вернуть мой кошелек и мои каппы?» — написал Гиллеспи.
Он предположил, что кражу могли совершить поклонники, чтобы заполучить «памятные вещи». Боец заявил, что они смогут оставить эти «трофеи» себе, но его кошелек и каппы ему очень нравятся, поэтому он хочет получить их обратно.
Бой, во время которого произошла кража, завершился победой Гиллеспи. Он победил американца Янси Медейроса техническим нокаутом. Всего у Гиллеспи 13 побед в 13 боях.
MMA
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