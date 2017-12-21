Макгрегор прокомментировал визит Лобова в Кремль

«Я горд за моего брата Артёма Лобова. Внутри всемирно известного Кремля он обучал нашим методикам тренировок сотрудников российского федерального резерва, которые осуществляют свои обязанности от лица президента России Владимира Путина», — заявил Макгрегор. Об этом Макгрегор написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Он поблагодарил своих российских болельщиков и пообещал однажды провести бой в России.

Ранее сообщалось, что Лобов провёл семинар для сотрудников ФСО в Кремле.