Макгрегор прокомментировал визит Лобова в Кремль 

Звезда смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор прокомментировал визит российского бойца Артёма Лобова в Кремль ради проведения семинара для сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) России.
Об этом Макгрегор написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
«Я горд за моего брата Артёма Лобова. Внутри всемирно известного Кремля он обучал нашим методикам тренировок сотрудников российского федерального резерва, которые осуществляют свои обязанности от лица президента России Владимира Путина», — заявил Макгрегор.
Он поблагодарил своих российских болельщиков и пообещал однажды провести бой в России.
Ранее сообщалось, что Лобов провёл семинар для сотрудников ФСО в Кремле.