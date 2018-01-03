Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Двоюродный брат непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абубакар подписал контракт с UFC.

Претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о подписании контракта с лучшим бойцовским промоушеном мира своего двоюродного брата Абубакара.

Свой первый бой в UFC 28-летний Абубакар проведет 3 февраля в Бразилии.

В ММА Абубакар Нурмагомедов провел 15 поединков, в которых одержал 14 побед, а единственное поражение потерпел в сентябре 2014 года. Последние 5 поединков Абубакар провел в США в рамках промоушена World Series of Fighting и во всех одержал победы.