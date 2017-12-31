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Стало известно, когда Нурмагомедов вновь проведет бой
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Обозначены сроки проведения следующего боя Нурмагомедова 

Lenta.ru 31 декабря 2017
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в апреле 2018 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, слова которого приводит ТАСС.
«Бой с Фергюсоном не подтвержден. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведет в апреле», — заявил представитель бойца.
По его словам, Нурмагомедов готов вновь выйти в октагон. «Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов еще один бой провести прямо сейчас, он отлично подготовлен», — отметил Магомедов.
Ранее 31 декабря Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Он владел преимуществом на протяжении всего поединка и выиграл единогласным решением судей.
Перед поединком боец заявил, что победитель встретится с американцем Тони Фергюсоном в бою за титул временного чемпиона в легком весе.
На счету 29-летнего россиянина теперь 25 побед в 25 боях. Бразилец проиграл в пятый раз в карьере, при этом одержав 19 побед.
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