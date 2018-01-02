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Нурмагомедов «заткнул» Макгрегора
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Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора 

Газета.Ru 2 января 2018
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Макгрегор оскорбил российского бойца
"Заткнись, " — написал российский боец в твиттере, добавив к записи эмодзи в виде петуха.
Ранее Макгрегор резко высказался по итогам боя Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.
"Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Заплатите мне — и Король вернется. Вставайте на свои чертовы колени и умоляйте меня.
Просто так меня не убедить. В этом году появится мой новый бренд виски", — написал Макгрегор.
29-летний россиянин одержал победу над Барбозой единогласным решением судей, после чего Нурмагомедов заявил о желании провести поединок с Макгрегором.
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