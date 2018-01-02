Нурмагомедов «заткнул» Макгрегора

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора

"Заткнись, " — написал российский боец в твиттере, добавив к записи эмодзи в виде петуха.

Ранее Макгрегор резко высказался по итогам боя Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.

"Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Заплатите мне — и Король вернется. Вставайте на свои чертовы колени и умоляйте меня.

Просто так меня не убедить. В этом году появится мой новый бренд виски", — написал Макгрегор.

29-летний россиянин одержал победу над Барбозой единогласным решением судей, после чего Нурмагомедов заявил о желании провести поединок с Макгрегором.